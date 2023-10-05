Dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan Trump, başsavcıyı eleştirdi

Eski ABD Başkanı Trump, Manhattan'daki eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davanın üçüncü gününde de duruşmaya katıldı ve öğle molasında Florida'daki malikanesine dönmek için mahkemeden ayrıldı.

Çıkışta gazetecilere konuşan Trump, davaya bakan Yargıç Arthur Engoron'a yüklenerek, "Yargıç, neye karar vereceğini zaten biliyor, o Demokrat bir yargıç." ifadesini kullandı.

Trump, New York Başsavcısı Letitia James'i de "sahte dava" açmakla eleştirdi ve "Şu anda Iowa'da, New Hampshire'da, Güney Carolina'da veya Ohio'da olmayı tercih ederim. Ama burada sıkışıp kaldım çünkü beni, Washington'daki Adalet Bakanlığı ile meşgul etmek için iletişim kuran yozlaşmış bir başsavcı var, çünkü anketlerde büyük farkla (ABD Başkanı Joe) Biden'ın önünde gidiyorum." dedi.

Mahkemeye gelme zorunluluğu olmadığı halde niye duruşmalara katıldığı sorusuna da Trump, "Çünkü basına bunun ne kadar yozlaşmış olduğunu göstermek istedim, çünkü bunu yapabilecek başka kimse görünmüyordu." şeklinde konuştu.