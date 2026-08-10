Dolphin Tayfunu Çin’i vurdu
Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletini Dolphin Tayfunu vurması sonucu yaklaşık 390 bin kişi tahliye edildi. En az 6 kişinin yaralandığı afetin Japonya'nın Okinawa kentinde 50 bine yakın konutun elektriksiz kaldığı belirtiliyor. Saatte yaklaşık 162 kilometre hızla ülkenin doğu kıyısına yaklaşan tayfun nedeniyle 500'e yakın tekne limanlara çekildi ve deniz faaliyetleri askıya alındı. Çin Ulusal Gözlemevi açıklamasına göre, tayfun uyarı sistemi en yüksek seviyeye yükseldi. Yetkililer yaklaşık bin 500 uçuşun iptal edildiğini açıkladı. Uzmanlar, bölgede şiddetli rüzgar, sağanak, sel ve heyelan uyarısında bulunuyor.