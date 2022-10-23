Domates çorbasından sonra şimdi de patates püresi! Sözde aktivistlerden 110 milyon dolarlık tabloya saldırı

'HAKLARINDA SORUŞTURMA AÇILACAK'

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, iki aktivistin gözaltına alındığı belirtilerek, müzeye izinsiz girme ve maddi hasar vermekten haklarında soruşturma açılacağı aktarıldı. Letzte Generation adlı grup, Alman hükümetini iklimi korumak ve fosil yakıtların kullanımından vazgeçilmesi için sert önlemler almasının talep ediyor.