Dominik’te gece kulübü kabusa döndü: Faciada ölü sayısı artıyor

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da dün Jet Set adlı gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu yaşanan faciada bilanço artıyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 98'e yükseldiği, 150 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Yaklaşık 400 arama kurtarma personelinin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, can kaybının artmasından endişe edildiği belirtildi.