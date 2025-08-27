Domino's Pizza'da büyük çöküş! Boykot listesindeydi: Katliama destek iflasa sürüklüyor...

Dünya genelinde İsrail’e finansal destek veren şirketlere yönelik boykot ve protestolar sürerken, Domino’s Pizza ciddi ekonomik kayıplar yaşamaya devam ediyor. 3 bin 500’den fazla mağazası bulunan şirket, temettü ödemelerini azaltmak ve satışlardaki düşüş nedeniyle mali açıdan zor günler geçiriyor.

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 11:15 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2025 11:52

Dünya genelinde İsrail'e finansal destek veren şirketler, çeşitli boykot ve protestolarla karşı karşıya kalıyor. Bu kapsamda, Domino's Pizza da İsrail'e verdiği destek nedeniyle uluslararası kamuoyunda tepki topladı. Şirketin mağazaları, birçok ülkede boykot ve satış kaybıyla karşılaştı. Bu durum, Domino's'un mali performansına doğrudan yansırken, hisselerinde ciddi değer kayıplarına yol açtı.

HİSSELERDE SERT DÜŞÜŞ Domino's Pizza'nın hisseleri, Sidney'deki erken işlemlerde yüzde 20 değer kaybederek 15,52 Avustralya doları seviyesine geriledi. Bu düşüş, şirketin piyasa değerini 1,46 milyar Avustralya doları (948 milyon ABD doları) seviyesine çekti. 83 yaşındaki milyarder ve Yönetim Kurulu Başkanı Jack Cowin, 29 Haziran'da sona eren mali yılda şirketin 3,7 milyon Avustralya doları zarar ettiğini, bir önceki yılki 96 milyon Avustralya doları kâr ile karşılaştırıldığında ciddi bir kayıp yaşandığını açıkladı.