Domuz kalbi insana nakledildi

Dünyada ilk kez bir domuzdan insana kalp nakli yapıldı. ABD
'de ölmek üzere olan 57 yaşındaki kalp hastası David Bennett
isimli hasta, domuz kalbi sayesinde hayata tutundu. Deneysel bir operasyon olduğu belirtilen ameliyat, ABD Gıda ve İlaç Dairesi
'nin (FDA
) acil onayıyla, Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi
'nde gerçekleştirildi. Doktorlar, hayatından umut kesilen Bennett'e genetiği değiştirilmiş bir domuz kalbi nakletti. Tarihi ameliyat 7 saat sürdü. Ameliyattan üç gün sonra yapılan açıklamada, Bennett'in durumunun iyi olduğu ancak önümüzdeki birkaç haftanın kritik olduğu kaydedildi. Durumu yakından takip edilen Bennett'in uzun vadede sorun yaşayıp yaşamayacağını zaman gösterecek.
"BU SON ŞANSIMDI"
Bilim dünyasında büyük yankı uyandıran nakil, başarılı olması durumunda "organ kıtlığı krizi" çözümünde büyük bir adım olacak. Nakli yapan doktor Bartley Griffith
, "Bu çığır açıcı bir ameliyattı ve bizi organ bulamama krizini çözmeye bir adım daha yaklaştırıyor" dedi. Griffith
, kalp nakli ameliyatları için yeterli sayıda organ bulunamadığını söylerken, "Temkinli olarak ilerliyoruz ama dünyada bir ilk olan bu ameliyatın gelecekteki hastalar için önemli bir seçenek sunacağı konusunda iyimseriz" diye konuştu. Ameliyat öncesi ya öleceğim ya bu nakli yaptıracağım diye düşünen Bennett naklin kendisi için son şans olduğunu belirtti. İnsan vücudunda işlev görebilmesi için genetiği değiştirilen kalbin ilaç şirketi Revivicor tarafından sağlandığı kaydedildi. Her gün 17 kişinin nakil beklerken öldüğü ABD'de 100 binden fazla kişi bekleme listesinde yer alıyor.
'UMUT VERİCİ MÜTHİŞ BİR GELİŞME'
ABD'DE David Bennett'e genetiği ile oynanmış bir domuzdan kalp nakli yapılması tıp dünyasında büyük heyecan yarattı. İstanbul Dr
. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur
Koçoğulları, kalp yetmezliği hastalarının birçoğunun uygun donör bulunamadığı için hayatını kaybettiğini belirtti. Prof. Dr. Koçoğulları, "Yeni bir çalışma. Ve uyarsa çok güzel bir gelişme olur. Çok fazla bağış yapılmadığı ve canlıdan alınamadığı için kalp bulmakta zorlanıyoruz.
Bu çalışma tutarsa çok müthiş ve umut verici bir gelişme olur. Türkiye
'de de bu tarz çalışmalar var ama bu seviyede değil. Eğer bu çalışma başarılı olursa tek başına bile yeterli olabilir" dedi. Sanayide üretimi çok fazla olduğu için teknolojinin domuzlar üzerinde yoğunlaştığını belirten Koçoğulları, "İlk kalp nakilleri başladığında maymun, köpek gibi hayvanlardan da nakiller yapılmış ama bunların direkt uyması mümkün değil. Sığır dokusu da kullanıyoruz. Bunların genetiğiyle muhakkak oynanması lazım" diye konuştu. Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Yusuf Kalko ise, "Bir tane insanın bile yaşaması her şeye bedel ve umut ediyoruz tutar. Umarız organı reddetmez ve binlerce hastaya umut olur" dedi.