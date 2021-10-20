Domuzun böbreği insana nakledildi

İlk kez bir domuz böbreği, insana nakledildi... ABD
'nin New York
şehrinde NYU Langone Health'te yapılan operasyonda, genetiğiyle oynanan ve böylece dokuları insan vücudunun reddedeceği molekülü içermeyen bir domuzun böbrekleri kullanıldı. Operasyon; beyin ölümü gerçekleşmiş, böbrek fonksiyonlarında sorun olan hastaya, ailesinin onayıyla yaşam desteğinden çekilmeden önce yapıldı. Böbrek nakli
gerçekleştirilen insanın bağışıklık sisteminin ani olumsuz bir tepki vermediği operasyon, organ naklinde çığır açabilecek yeni bir gelişme olarak değerlendirildi. Operasyon için kullanılan domuzun genetiğiyle oynanarak, insan vücudunun normalde anında reddettiği molekül alpha- gal vücudundan çıkarıldı.