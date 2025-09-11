Donald Trump aktivist Charlie Kirk’e gıyaben Özgürlük Madalyası verileceğini duyurdu!
Donald Trump’a yakınlığı ve desteğiyle bilinen ve gençler arasında popülerlüğü olan aktivist Cahrlie Kirk katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Durum üzerine ABD Başkanı Donald Trump, ise Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'e gıyaben Özgürlük Madalyası verileceğini açıkladı.
ABD Başkanı Trump, 11 Eylül saldırılarının 24. yıl dönümü dolayısıyla Pentagon'da düzenlenen törene katıldı. Trump, konuşmasının başında, dün Utah'ta uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk'ü bir kez daha andı.
Kirk'ün özgürlükler konusunda Amerikan toplumu içinde çok önemli işler başardığını anlatan Trump, "Charlie Kirk'e gıyaben Başkanlık Özgürlük Madalyası verileceğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Törenin tarihi daha sonra açıklanacak ancak çok kalabalık bir tören olacağı kesin." şeklinde konuştu.
NE OLMUŞTU?
ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğramıştı. Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi olmuştu. Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurmuştu. ABD medyasındaki bazı haberlerde, bir zanlının gözaltına alındığı iddiaları yer almış, ancak kısa süre sonra söz konusu kişinin saldırının şüphelisi olmadığı açıklanmıştı.