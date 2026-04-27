Donald Trump: "Ben bir pedofili değilim"

ABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonuna verdiği röportajda, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde kendisi ve yönetimine karşı saldırı düzenleyen zanlının ithamlarını okuyan sunucuya tepki gösterdi.

Sunucunun, Allen tarafından yazılan, "tecavüzcü, pedofili" gibi ithamların yer aldığı notları okuması üzerine ABD Başkanı Trump, "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim." dedi.

Trump, zanlının kendisi hakkındaki söz konusu ifadeleri "hasta bir insanın saçmalıkları" olarak değerlendirirken, sunucuya bu ifadeleri okuduğu için "utanması gerektiğini" belirtti.

Röportajın devamında sunucuya, "O bölümü okumanızı bekliyordum, çünkü okuyacağınızı biliyordum. Çünkü siz korkunç insanlarsınız." diyen Trump, söz konusu iddiaların kendisiyle "uzaktan yakından ilgisi olmadığını" vurguladı.

Trump, "Ben bu konulardan tamamen aklandım. O işlere, Epstein olayına veya diğerlerine bulaşmış olanlar, masanın diğer tarafında oturan sizin arkadaşlarınızdır." ifadelerini kullandı.

Program sunucusu, röportajın bir bölümünde zanlı Allen'in notlarında yer alan "Artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin işlediği suçlarla ellerimi kirletmesine izin vermeyeceğim." ifadelerine yer vermişti.