Donald Trump: “Birçok şey başardık ve dahası da başarılacak”
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ABD'deki temaslarına ilişkin, açıklamalarda bulundu. "Görüşmemiz hem ABD hem de Çin için dostluk, güç ve başarı odaklı oldu” diyen Trump, Kasım ayında Çin'de daha sonra Florida'daki G20 Zirvesi'nde tekrar bir araya geleceklerini ifade ederek, “Birçok şey başardık ve dahası da başarılacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin sona ermesinin ardından temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Xi ve eşi Sayın Peng, Çin'e gitmek üzere Washington'dan ayrıldı. Görüşmemiz hem ABD hem de Çin için dostluk, güç ve başarı odaklı oldu" dedi.
Trump, Xi ile gelecek kasım ayında Çin'de yeniden bir araya geleceklerini belirterek, "Kasım ayında Çin'de yeniden görüşeceğiz.