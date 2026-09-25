Donald Trump: “Birçok şey başardık ve dahası da başarılacak”

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Xi ve eşi Sayın Peng, Çin'e gitmek üzere Washington'dan ayrıldı. Görüşmemiz hem ABD hem de Çin için dostluk, güç ve başarı odaklı oldu" dedi.