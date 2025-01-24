Donald Trump derin devlete savaş açtı

ABD Başkanı Donald Trump, tartışmaların ve komplo teorilerinin odağı haline gelen eski başkan John F. Kennedy suikastına (1963) ilişkin gizlilik perdesini kaldıracak kararı imzaladı. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, Kennedy suikastı belgelerinin üzerindeki gizlilik perdesini kaldıracak adım attı. Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesi, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin de kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor. Trump, seçim döneminde JFK suikastıyla ilgili gizliliği kaldıracağını vaat etmişti. Öte yandan Trump'ın, düzensiz göçmenlere yönelik sert politikalarını hayata geçirmesiyle ülkede göçmen avı başladı. Bir günde 538 belgesiz göçmen gözaltına alındı. 373 kişi için de gözetim talebi çıkarıldı.