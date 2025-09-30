Donald Trump, dünyadaki üst düzey ordu yetkilileri ile bir araya geldi!

Hükümetinin "vatanı savunmanın ordunun birinci ve en önemli önceliği olduğu temel ilkesini geri getirdiğini" söyleyen Trump, "Son yıllarda politikacılar, nedense bizim işimizin Kenya ve Somali'nin uzak köşelerinde polislik yapmak olduğuna inanmaya başladı, oysa ABD içeriden işgal altında" ifadelerini kullandı. Trump, bu işgalcilerin "yabancı bir düşmandan farksız olduğunu, hatta üniforma giymedikleri için birçok yönden daha zorlu olduklarını" belirterek, "En azından üniforma giyiyorlarsa, etkisiz hale getirebilirsiniz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı sona erdirme konusunda kendisini çok hayal kırıklığına uğrattığını belirten Trump, "Bu işi halledeceğini düşünmüştüm. O savaşı bir haftada bitirmeliydi. Ona dedim ki, 'İyi görünmüyorsun. Bir haftada bitmesi gereken bir savaşı dört yıldır sürdürüyorsun. Sen Kağıttan Kaplan mısın?'" dedi. Savunma Bakanı Pete Hegseth konuşmasında, ABD ordusunda çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik eden politikaların on yıllardır çürümeye neden olduğunu ifade ederek, "Aptal ve pervasız siyasi liderler yanlış bir rota belirlediler ve biz yolumuzu kaybettik" ifadelerini kullandı. Görevden aldığı subayların bozuk bir kültürün parçası olduğunu savunan Hegseth, Savunma Bakanlığı'nda ayrımcılık şikayetlerinin ve suistimal suçlamalarının soruşturulma şekli konusunda köklü değişiklikler yapacağına söz verdi. Hegseth, "Eğer bugün söylediğim sözler yüreğinize korku salıyorsa, o zaman onurlu davranıp istifa etmelisiniz. Biliyorum ki içinizden büyük çoğunluk tam tersini hissediyor. Bu sözler yüreklerinizi umut ve gururla dolduruyor" dedi. ABD'li general ve amirallerin dış görünüşlerini eleştiren Hegseth, "Pentagon'un koridorlarında şişman generaller ve amiraller görmek tamamen kabul edilemez. Bu kötü bir görüntü" dedi.