Donald Trump, dünyadaki üst düzey ordu yetkilileri ile bir araya geldi!
ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Virginia eyaletinde yer alan Quantico'daki Deniz Piyade Üssü'nde dünyanın dört bir yanındaki ABD ordusunda görevli üst düzey ordu yetkilileri ile bir araya geldi. Trump, konuşmasına göreve gelmesinin ardından sona erdirdiği savaşlara ve çatışmalara değinerek başladı. Trump, "Buraya geldiğimizden beri pek çok savaşı çözüme kavuşturduk. Neredeyse dokuz aydır buradayız" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir araya getirme konusuna değinen Trump, "Ancak bunu yapabilmemizin tek yolu güç kullanmaktır. Yani, zayıf olsaydık, telefonuma bile cevap vermezlerdi" dedi.
General ve amirallere destek mesajı veren Trump, "Sizinleyim, sizi destekliyorum ve Başkan olarak size tam destek veriyorum. Beni asla en ufak bir tereddüt içinde bile görmeyeceksiniz" dedi. Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmeyeceğini ifade eden Trump, "Nobel Ödülü'nü alacak mısın? Kesinlikle hayır. Onu hiçbir şey yapmamış birine verecekler. Donald Trump'ın zihni ve savaşları çözmek için neyin gerekli olduğunu anlatan bir kitap yazan bir adama verecekler ve o Nobel Barış Ödülü'nü alacak" dedi.
Orduda her şeyin liyakata dayalı olacağını vurgulayan Trump, "Liyakat. Her şey liyakate dayanacak. Hepiniz liyakatinizle değerlendirileceksiniz. Politik nedenlerle, 'politik olarak doğru' oldukları için sizin yerinize başkalarının geçmesine izin vermeyeceğiz. En iyi işi yapacak insanları seçeceğiz. Bu çok basit. Ülkemiz de bu şekilde inşa edildi. Liyakat üzerine kuruldu" dedi. ABD ordusunun amacının "kimsenin duygularını korumak değil, cumhuriyeti korumak olduğunu" vurgulayan Trump, "Fiziksel uygunluk, yetenek, karakter ve güç odaklı bir anlayışı yeniden getiriyoruz" ifadelerini kullandı.