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Donald Trump duyurdu: “Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt görevden ayrılacak”

Donald Trump duyurdu: “Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt görevden ayrılacak”

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in görevden ayrılacağını duyurdu. Ailesine daha fazla zaman ayırabilmek istediği için bu kararın alındığını aktaran Trump, “Saygı duyuyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2026 23:05

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Leavitt'in görevinden ayrılma kararını duyurdu. Trump, "Beyaz Saray'ın harika sözcüsü ve en güvendiğim danışmanlarımdan biri olan Karoline Leavitt, güzel küçük çocuklarıyla ve ailesiyle daha fazla zaman geçirebilmek için ay sonunda görevinden ayrılacak.

Bu kararını tamamen anlıyor ve saygı duyuyorum." ifadesini kullandı. Leavitt'in kendisine Kongre ara seçimlerinde yine danışmanlık yapacağını ve Cumhuriyetçi Parti içindeki etkinliğini sürdüreceğini aktaran Trump, "Karoline, bu makamın tarihindeki en iyi Beyaz Saray sözcülerinden biri olmuştur.