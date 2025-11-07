Donald Trump duyurdu: Kazakistan Abraham Anlaşmaları’na katılmayı kabul etti!

Devlet başkanları nezdinde 2023'ten sonraki ikinci ABD-Orta Asya Zirvesi olan toplantının açılışında konuşan Trump, Abraham Anlaşmaları'nın Orta Doğu ve diğer bölgeler için önemli olduğunu söyledi.

"KAZAKİSTAN ANLAŞMAYA KATILMAYI KABUL ETTİ"

Trump, "Kazakistan'ın resmi olarak (anlaşmaya katılmayı) kabul ettiğini bildirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu resmi bir haber. Yaklaşık 15 dakika önce, güçlü bir lideri olan muazzam bir ülke, resmi olarak Abraham Anlaşmaları'na katıldı. Bu büyük bir onur. Sizinle birlikte olmak gerçekten büyük bir onur." şeklinde konuştu.