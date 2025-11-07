Donald Trump duyurdu: Kazakistan Abraham Anlaşmaları’na katılmayı kabul etti!
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da akşam yemeği düzenledi. Daha sonra açıklamada bulunan Trump, Kazakistan’ın Abraham Anlaşmaları’nı kabul ettiğini bildirirken, “Bu resmi bir haber. Yaklaşık 15 dakika önce, güçlü bir lideri olan muazzam bir ülke, resmi olarak Abraham Anlaşmaları'na katıldı. Bu büyük bir onur. Sizinle birlikte olmak gerçekten büyük bir onur" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Trump Netanyahu'yu da konu hakkında aradığını ifade ederek, resmi imza töreninin kısa süre içinde gerçekleştirileceğini belirtti.
Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlediği akşam yemeğine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.
Devlet başkanları nezdinde 2023'ten sonraki ikinci ABD-Orta Asya Zirvesi olan toplantının açılışında konuşan Trump, Abraham Anlaşmaları'nın Orta Doğu ve diğer bölgeler için önemli olduğunu söyledi.
"KAZAKİSTAN ANLAŞMAYA KATILMAYI KABUL ETTİ"
Trump, "Kazakistan'ın resmi olarak (anlaşmaya katılmayı) kabul ettiğini bildirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu resmi bir haber. Yaklaşık 15 dakika önce, güçlü bir lideri olan muazzam bir ülke, resmi olarak Abraham Anlaşmaları'na katıldı. Bu büyük bir onur. Sizinle birlikte olmak gerçekten büyük bir onur." şeklinde konuştu.