Donald Trump, Gazze Barış Kurulu üyelerinin yeni yılda açıklanacağını söyledi!
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği iş insanlarıyla bir arya geldiği toplantının ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Trump Gazze’de görev yapacak Barış Kurulu üyelerinin ne zaman açıklanacağına dair gelen soruya "Bunu önümüzdeki yılın başında yapacağız” şeklinde cevaplarken, Herkes bu kurula girmek istiyor. Temel olarak en önemli ülkelerin liderleri bu kurulda yer alacak." dedi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Barış Kurulu, ABD Başkanı Trump'ın 9 Ekim'de açıkladığı ve 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da tasdik edilen 20 maddelik barış planında yer alan maddelerden biri olarak dikkat çekiyor.