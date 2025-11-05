Donald Trump, Güney Afrika’daki G-20 zirvesine katılmayacağını duyurdu!
ABD Başkanı Donald Trump, Miami’de düzenlenen “Amerika İş Forumu’nda konuşma yaptı. Donald Trump, Güney Afrika’nın G-20’de olmaması gerektiğini savunurken, Güney Afrika'da yaşanan bazı olayları asla tasvip etmediğini belirtti.
ABD Başkanı Trump, Miami'de düzenlenen "Amerika İş Forumu"na katılarak burada konuşma yaptı.
Trump, konuşmasında, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 22-23 Kasım'da yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılmayacağını ifade ederek "Güney Afrika, G-20'de olmamalı." dedi.
ABD Başkanı, Güney Afrika'da yaşanan bazı olayları asla tasvip etmediğini belirtti, ancak spesifik olarak neyi kastettiğini dile getirmedi.