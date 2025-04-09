Donald Trump: Her gün 2 milyar dolar kazanıyoruz

Buradaki açıklamasında Trump, "Sıklıkla işittiğiniz gümrük tarifeleri var ya, bu tarifeler sayesinde her gün neredeyse 2 milyar dolar kazanıyoruz. Evet, günde 2 milyar dolar ve işlerimiz çok iyi gidiyor, gerçekten çok iyi" dedi.

"DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİĞİMİZ SEVİYEDE PARA AKIŞI SAĞLIYORUZ"

Tarifeler konusunda birçok ülkenin ABD ile anlaşma yapmak için sıraya girdiğini ve bunların "hazır elbise gibi değil, terzi işi tarzı anlaşmalar" olduğunu ifade eden Trump, "70'te fazla ülkeyle temas kurduk. Hepsi bu sürece katılmak istiyor. Sorun ise hepsini kısa sürede kabul edebilecek olmayışımız. Buna gerek de yok, çünkü bildiğiniz gibi gümrük tarifeleri devrede ve daha önce hiç görmediğimiz seviyede para akışı sağlıyoruz" dedi.

Trump, "Yıllarca belirli ülkeler tarafından bu tarifeler konusunda sömürüldük ve kötüye kullanıldık. Onlar bize karşı tarife uyguladı, biz ise onlara ya hiç uygulamadık ya da kayda değer bir önlem almadık. Ama şimdi yapıyoruz. Otomobillere tarife koyduk, keresteye koyduk, çelik ve alüminyuma koyduk. Bu yüzden ülkenin dört bir yanında çelik fabrikaları açılıyor" dedi.

Trump, "Geçtiğimiz günlerde çelik sektöründeki yöneticilerle konuştum. Hepsi, ABD'ye fabrika kurmaya geliyor. Çünkü burada fabrika kurarsanız, hiç vergi ödemezsiniz, sıfır tarife. Ama üretimi dışarda yapıp, ürünlerinizi Amerikalı işçilerin zararına olacak şekilde buraya getirirseniz, bunun bir bedeli olur. Bu da tarife demektir" şeklinde konuştu.