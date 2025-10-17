Donald Trump 'iç terör örgütü' ilan etmişti: ABD'de bir ilk! Charlie Kirk suikastı sonrası...

Son dakika... ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın "iç terör örgütü" ilan ettiği Antifa'ya yönelik operasyonlar kapsamında ilk federal "terörizm" davasını açtı. Antifa'nın "ayaklanmayı benimseyen" ve ABD hükümetine karşı şiddet eylemleri öneren, bireyler ve küçük gruplardan oluşan militan bir yapılanma olduğu aktarıldı. İşte detaylar...

AA

Son dakika! CNN'in haberine göre ABD Adalet Bakanlığı, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından Trump'ın "terör örgütü" ilan ettiği Antifa'ya yönelik operasyonlar kapsamında ilk federal "terörizm" davasını başlattı. Söz konusu davaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Zachary Evetts ve "Autumn Hill" lakabıyla bilinen Cameron Arnold'un, Teksas'ın Fort Worth kentindeki bir göçmen gözaltı merkezine yönelik saldırı planlayan "Antifa hücresinin" üyeleri olduğu belirtildi.

İddianamede, sanıkların olay günü cadde karşısındaki ağaçlık alanda mevzilenmiş iki nişancının saldırısından hemen önce kolluk kuvvetlerini merkezin önünden uzaklaştırmak amacıyla vandalizm ve havai fişeklerle dikkat dağıttıkları ifade edildi.

Antifa'nın "ayaklanmayı benimseyen" ve ABD hükümetine karşı şiddet eylemleri öneren, bireyler ve küçük gruplardan oluşan militan bir yapılanma olduğu aktarılan iddianamede, grup üyelerinin saldırıyı birkaç gün önceden grup sohbetlerinde planladıkları, bölgenin haritasını paylaştıkları, tesisteki güvenlik kameraları ile çevredeki polis karakollarının yerlerini tespit ettikleri kaydedildi.

İddianamede, grubun amacının "ABD hükümetine ait mülkiyeti tahrip etmek ve ABD politikasını etkilemek amacıyla insan hayatına tehlike arz eden eylemlerde bulunmak" olduğu vurgulandı.

Soruşturma kapsamında eski deniz piyadesi Benjamin Hanil Song'un saldırıda kullanılan silahları satın aldığı ve eylemi "Antifa hücresi" olarak tanımlanan grupla birlikte planladığı tespit edildi.

Evetts ve Arnold'ın avukatları, yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Prairieland Gözaltı Merkezi yakınlarında 4 Temmuz 2025'te düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru yaralanmıştı.

Olay gecesi bir grup insan, merkezin önünde havai fişek patlatarak ve duvarlara yazı yazarak kolluk kuvvetlerinin dikkatini dağıtmıştı.

Olay yerine gelen polis ve cezaevi görevlilerine, karşı caddedeki ağaçlık alanda gizlenen iki saldırgan yarı otomatik tüfeklerle ateş açmıştı.

Yetkililer, saldırıda bir polis memurunun boynundan vurularak yaralandığını ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirmişti.

TRUMP YÖNETİMİNİN ANTİFA'YI "İÇ TERÖR ÖRGÜTÜ" OLARAK TANIMLAMASI

Cumhuriyetçi ve aşırı sağcı aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından Beyaz Saray, sol grupları hedef almayı hızlandıracağını duyurmuştu.

Beyaz Saray, Antifa'yı son 8 yıl içinde 11 şiddet eyleminin arkasında olmakla suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Eylül 2025'te Antifa adlı sol örgütü, "iç terör örgütü" olarak tanımlayan bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı.