Donald Trump 'iç terör örgütü' ilan etmişti: ABD'de bir ilk! Charlie Kirk suikastı sonrası...

Son dakika... ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın "iç terör örgütü" ilan ettiği Antifa'ya yönelik operasyonlar kapsamında ilk federal "terörizm" davasını açtı. Antifa'nın "ayaklanmayı benimseyen" ve ABD hükümetine karşı şiddet eylemleri öneren, bireyler ve küçük gruplardan oluşan militan bir yapılanma olduğu aktarıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 11:13 Son Güncelleme: 17 Ekim 2025 11:21

Son dakika! CNN'in haberine göre ABD Adalet Bakanlığı, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından Trump'ın "terör örgütü" ilan ettiği Antifa'ya yönelik operasyonlar kapsamında ilk federal "terörizm" davasını başlattı. Söz konusu davaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Zachary Evetts ve "Autumn Hill" lakabıyla bilinen Cameron Arnold'un, Teksas'ın Fort Worth kentindeki bir göçmen gözaltı merkezine yönelik saldırı planlayan "Antifa hücresinin" üyeleri olduğu belirtildi.

İddianamede, sanıkların olay günü cadde karşısındaki ağaçlık alanda mevzilenmiş iki nişancının saldırısından hemen önce kolluk kuvvetlerini merkezin önünden uzaklaştırmak amacıyla vandalizm ve havai fişeklerle dikkat dağıttıkları ifade edildi. Antifa'nın "ayaklanmayı benimseyen" ve ABD hükümetine karşı şiddet eylemleri öneren, bireyler ve küçük gruplardan oluşan militan bir yapılanma olduğu aktarılan iddianamede, grup üyelerinin saldırıyı birkaç gün önceden grup sohbetlerinde planladıkları, bölgenin haritasını paylaştıkları, tesisteki güvenlik kameraları ile çevredeki polis karakollarının yerlerini tespit ettikleri kaydedildi.