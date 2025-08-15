Donald Trump ile Lukaşenko, Alaska’da yapılacak ABD-Rusya zirvesini görüştü

ABD Başkanı Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Lukaşenko ile çok iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Trump, açıklamasında, "Bu görüşmenin amacı, 16 mahkumun serbest bırakılması için kendisine teşekkür etmekti. Ayrıca 1300 mahkumun daha serbest bırakılması konusunu da görüşüyoruz. Başkan Putin'in Alaska ziyareti de dahil olmak üzere birçok konuyu ele aldık." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün Alaska'da bir araya gelecek.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, konuyla ilgili son açıklamasında, zirveden Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek bir barış anlaşmasının çıkabileceğini dile getirmişti.