Donald Trump İran’dan sonra hedefini belirledi: “Yolun sonundalar”
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Amerika’daki suç kartellerini ortadan kaldıracaklarını ifade ederken, Küba’ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Paraları yok, petrolleri yok. Uzun zamandır kötü bir rejimleri var." İfadelerine yer veren Trump, “"Harika bir yeni hayata sahip olacak, bunu yapacağız, ama şu anki odağımız İran." şeklinde konuştu.
Trump, Florida'da Güney Amerika ülke liderlerinin katıldığı "Amerikan Kalkanı Zirvesi"nde konuştu. Zirveyi, bölgedeki suç kartellerini ortadan kaldırmak için kurulan "yepyeni bir askeri koalisyon" olarak niteleyen Trump, Güney Amerika'nın ABD tarafından uzun yıllar terk edildiğini belirtti.
Trump, kartellerin bazı ülkelerde ordudan daha güçlü hale geldiğini ifade ederek, "Bu acımasız suç örgütleri ulusal güvenliğe kabul edilemez bir tehdit oluşturuyor ve bölgemizdeki yabancı düşmanlar için tehlikeli bir geçiş yolu sağlıyorlar, buna izin veremeyiz." dedi.
Meksika kartellerinin Amerikan kıtası yarımküresinde kan dökülmesinin ve kaosun büyük bir kısmını körüklediğini savunan Trump, bu konuda ABD'nin ulusal güvenliğini ve halkını korumak için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.