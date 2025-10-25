Donald Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşecek mi? O mesaj dikkat çekti...

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelmeye açık olduğunu belirtti. Malezya, Japonya ve Güney Kore'yi kapsayan 5 günlük Asya gezisi için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına konuşan Trump, Kuzey Kore ile olası zirveye kapısının açık olduğunu vurguladı.

Trump, "(Kim) Eğer görüşmek isterse ben buna açığım." dedi.