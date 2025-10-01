Donald Trump, tarih vererek açıkladı: "Çin Devlet Başkanı ile görüşeceğim"

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini açıkladı. Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Çin ile aralarındaki ticaret görüşmelerine değinirken, “Önümüzdeki 4 hafta içinde Başkan Xi ile görüşeceğim ve soya fasulyeleri görüşmemizin önemli başlıklarından biri olacak” dedi.

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 22:41 Son Güncelleme: 01 Ekim 2025 22:42

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini açıkladı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine değinirken, ABD'li çiftçilerinin ekonomik durumlarına da dikkat çekti.

ABD Başkanı, "Çin'in sadece 'müzakere' nedenleriyle satın alım yapmaması nedeniyle ülkemizdeki soya fasulyesi çiftçileri olumsuz etkileniyor. Gümrük vergileri sayesinde o kadar çok para kazandık ki, bu paranın küçük bir kısmını çiftçilerimize yardım etmek için kullanacağız.