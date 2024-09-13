Donald Trump: Üçüncü münazara olmayacak

Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan paylaştığı yazılı açıklamada, 10 Eylül'de ABC News kanalındaki canlı yayında Harris'le yaptığı münazara sonrası, Demokrat Parti liderliğiyle üçüncü bir karşılaşmayı kabul etmeyeceğini belirtti.

"Bir boksör dövüşü kaybettiğinde ağzından çıkan ilk sözler 'rövanş istiyorum' olur" diyen Trump, "Anketler, salı gecesi Demokratların radikal sol adayı yoldaş Kamala Harris'e karşı yapılan tartışmayı kazandığımı açıkça gösteriyor ve o hemen ikinci tartışma çağrısında bulundu" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Harris'i, "milyonlarca suçlu ve akıl hastasının ABD'ye akın etmesine" izin vermekle suçladı.

Demokrat yönetimin, ülkedeki enflasyonun engellenememesi sonucu "orta sınıfın iflas etmesinden" sorumlu tutan Trump, bu konuların, Biden ile yaptığı ilk tartışmada ve Harris ile karşılaştığı ikinci programda dile getirildiğini ve ayrıntılı olarak tartışıldığını vurguladı.