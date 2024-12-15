Donald Trump, ulusal kanaldan 15 milyon dolar tazminat kazandı

ABD'nin önde gelen ulusal kanallarından ABC News, seçilmiş başkan Donald Trump'a yönelik iftira davasında tazminat ödeyecek. ABC News ile Trump'ın hukuk ekibi arasında varılan anlaşma kamuoyuna açıklandı. Buna göre, ABC News ve sunucu George Stephanopoulos, Trump'a iftira davasında "davacı tarafından veya adına kurulacak bir başkanlık vakfı veya müzesine" hayır amaçlı bağış olarak 15 milyon dolar tazminat ödemeyi ve kamuoyuna açık özür yayımlamayı kabul etti. Ayrıca davacı tarafın avukatlık ücretleri olarak 1 milyon dolar ödeyecek. Trump, sene başında mahkemeye, ABC News'teki bir mülakatında sunucu Stephanopoulos'un New York'taki E. Jean Carroll davasında jürinin Trump'ı "ırza geçmeden" suçlu bulduğunu 10 kez tekrar etmesinden dolayı iftira davası açmıştı.