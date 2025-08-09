Donald Trump, Washington’daki şiddet suçlarını sona erdireceklerini duyurdu!

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazartesi günü Beyaz Saray'da, Washington DC'deki şiddet suçlarını sona erdirecek bir basın toplantısı yapılacak." ifadesini kullandı.

Başkentin "dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri" haline geldiğini savunan Trump, "Yakında dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.