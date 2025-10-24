Donald Trump yeniden aday mı olacak? Eski danışmanı açıkladı: Başladığımız işi bitirmeliyiz...

The Economist 'e konuşan Steve Bannon , Trump'ın 2028'de üçüncü kez başkan olacağını öne sürerek, insanların bu duruma alışması gerektiğini savundu.

ABD Anayasası'nın başkanlara sadece iki dönem görev yapma hakkı tanımasına ilişkin soruya Bannon, Trump yönetiminin buna yönelik bir planı olduğunu iddia ederek, detayların zamanı geldiğinde açıklanacağını belirtti.

Bannon, "Eğer ABD halkı, sahip olduğumuz mekanizmalarla Trump'ı yeniden göreve getirirse, anayasayı çiğnemiş olur mu?" ifadesini kullandı.

"BAŞLADIĞIMIZ İŞİ BİTİRMELİYİZ"

Trump'ın 2028'de bir dönem daha başkan olması gerektiğini savunan Bannon, "2016'da ve 2024'te, 2028'e göre daha düşük şansımız vardı. Başladığımız işi bitirmeliyiz." diye konuştu.