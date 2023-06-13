Donald Trump’a 37 suçlama: Eski ABD Başkanı hakim karşısına çıkıyor

İddianameye göre Trump, yetkisi olmayan şahıslara ABD askeri operasyonları hakkında gizli belgeler gösterdi. Bu belgeler arasında başka bir ülkeye yönelik "saldırı planı" yer aldığı belirtilen iddianamede, 31 suçlamanın ulusal savunma bilgilerinin kasıtlı olarak saklanmasına ilişkin olduğu kaydedildi. Diğer suçlamalar ise komplo kurmak, belgelerin geri alınmasını engelleme ve yalan beyanlarda bulunma olarak açıklandı.

İddianamenin kamuoyuna açıklanmasının ardından açıklama yapan Trump, Joe Biden yönetiminin Adalet Bakanlığı ve FBI'ı kendisini hedef alması için "silahlandırdığını" söyledi. Trump'ın söz konusu davada suçlu bulunması durumunda hapis cezası alması bekleniyor.