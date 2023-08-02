Donald Trump’a 4 yeni suçlama yöneltildi

TRUMP, KENDİSİNE SUÇLAMA YÖNELTİLECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Kendi sosyal medya platformu TruthSocial'da yerel saatle 16.41'de yaptığı paylaşımda Trump, "Dengesiz Jack Smith'in 2024 başkanlık seçimine müdahale etmek için saat 17.00'de en sevdiğiniz başkan olan şahsım aleyhinde bir başka sahte iddianame yayınlayacağını duydum. Bunu neden 2,5 yıl öne yapmadılar? Neden bu kadar beklediler? Çünkü bunu tam da seçim kampanyamın ortasına koymak istediler. Bu, savcılık görevlerinin suistimal edilmesidir." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 2020 seçimlerinin ardından meydana gelen 6 Ocak 2021 Kongre olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın "hedefinde" olduğunu ve bu nedenle aleyhinde iddianame hazırlanıp gözaltına alınabileceğini söylemişti.

Eski ABD Başkanı, 27 Temmuz'da ise avukatlarının Adalet Bakanlığı yetkilileriyle "verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini" belirtmiş, görüşmede kendisine suçlama yöneltileceğiyle ilgili herhangi bir bildirimde bulunulmadığını kaydetmişti.