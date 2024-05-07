Donald Trump’a yargıçtan hapis cezası uyarısı





"ÖDEMELER YASAL GİDER OLARAK GÖSTERİLDİ"

Bir diğer tanık olan Trump Organization şirketinin eski finansal kontrolörü Jeffrey McConney de Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık sus payı ödemesinin karşılığı olarak Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'e gönderilen 35 bin dolarlık 12 çek ile ilgili soruları yanıtladı. O dönem Cohen'e yapılan ödemelerin her birinin "yasal giderler" olarak listelendiğini belirten McConney, ödemelerin şirket kayıtlarında bir avukatlık sözleşmesiyle ilgili olduklarını gösteren açıklamalara sahip olduğunu ifade etti.