Donald Trump’ın A takımında yer alıyordu: Elon Musk görevinden ayrılacak mı?

Yetkililerden biri, Musk'ın danışman olarak gayriresmi bir rol üstlenmeye ve Beyaz Saray'ın çevresinde ara sıra görünen bir yüz olmaya devam edeceğini kaydetti. Bir diğer yetkili ise Musk'ın, Trump'ın yakın çevresinde olmaya devam edeceğini dile getirdi.