Donald Trump'ın A takımında yer alıyordu: Elon Musk görevinden ayrılacak mı?
ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın çevresine, kıdemli danışmanı olarak hükümet harcamaları konusunda etkin rol oynayan Elon Musk'ın gelecek haftalarda görevinden ayrılacağını söylediği iddia edildi.
Amerikan Politico dergisinin konuyla ilgili bilgi sahibi ve adı açıklanmayan üç üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Musk'ın hükümetteki görevi yakında sona erebilir.
Habere göre, kişisel olarak Musk'ın performansından memnun olan ABD Başkanı Trump, yeniden kendi işlerinin başına dönmesinin zamanının geldiği konusunda Musk ile mutabık kaldı.
'GELECEK HAFTALARDA GÖREVİNDEN AYRILACAK'
Trump, bazı kabine üyeleri dahil yakın çevresine, kıdemli danışmanı ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu milyarder iş insanı Musk'ın gelecek haftalarda görevinden ayrılacağını söyledi.