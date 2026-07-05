Donald Trump'ın Ankara ziyareti yoğun geçecek: Zelenskiy ve Şara ile bir araya gelecek!
Beyaz Saray Baş Basın Sözcü Yardımcısı Anna Kelly ABD'nin NATO nezdindeki Büyükelçisi Matt Whitaker ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Trump’ın Ankara ziyaretiyle ilgili yeni bilgiler paylaştı. Trump’ın Ankara’da Zelenskiy ve Şara ile de bir araya geleceği aktarılırken, ABD Başkanı’nın temasları pek çok stratejik hedefi ele alacak.
Beyaz Saray Baş Basın Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, ABD'nin NATO nezdindeki Büyükelçisi Matt Whitaker ile birlikte telekonferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, Ankara ziyaretiyle ilgili bazı yeni bilgiler paylaştı. Toplantıda, ABD Başkanı Trump'ın, Ankara'daki NATO Zirvesi temaslarının ardından gerçekleştireceği ikili görüşmelere de yer verildi. Bu kapsamda, ABD Başkanı'nın çarşamba günü Ankara'da NATO Zirvesi programının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geleceği belirtildi.
NATO Büyükelçisi Whitaker, toplantıda yaptığı açıklamada, İttifakın savunma harcamaları ve yük paylaşımı konularına dikkati çekerek, zirvenin "İttifakın geleceği açısından kritik bir eşik" olduğunu ifade etti. Beyaz Saray Baş Basın Sözcü Yardımcısı Kelly de ABD Başkanı Trump'ın Ankara'da, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki programı hakkında bazı ayrıntıları paylaştı.
TRUMP, ANKARA'DA DOLU DOLU 2 GÜN GEÇİRECEK
Beyaz Saray açıklamasına göre, Başkan Trump, salı günü Ankara'ya ulaşacak. ABD Başkanı Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanması bekleniyor. Trump ilk olarak NATO liderler yemeğine katılacak, çarşamba günü de NATO liderleri oturumu ve aile fotoğrafında yer alacak. Daha sonra Trump, Zelenskiy ve Şara ile görüşmelerinin ardından düzenleyeceği basın toplantısında, Türkiye ziyareti kapsamındaki temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulunacak. Trump, aynı akşam, ilk kez bir yurt dışı seyahatinde kullandığı "Boeing 747" tipi yeni Air Force One uçağıyla Washington'a geri dönecek.