Donald Trump’ın Ankara ziyaretinde yeni detaylar: Zelenskiy ve Şara ile bir araya gelecek!

ANKARA TEMASLARI, ABD BAŞKANI İÇİN PEK ÇOK STRATEJİK HEDEFİ İÇERİYOR ABD'li üst düzey yetkililerin, Anadolu Ajansına verdiği bilgide, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaların, Başkan Trump'ın Zelenskiy ile yapacağı görüşmenin merkezinde olacağı belirtildi. Üst düzey ABD'li yetkililer, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yapacağı görüşmenin ana gündeminin, savaşın sona erdirilmesi olacağını aktardı. ABD'li yetkili, Ukrayna cephesindeki durumla ilgili "Cephe hattı, son aylarda büyük ölçüde donmuş durumda. Savaşın sona erdirilmesi için aciliyet hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD tarafı, hem Rusya hem Ukrayna ile temasların sürdüğünü ve Başkan Trump'ın arabuluculuk rolü oynadığını vurguladı. Yetkililer, savaşın devam etmesinin "her iki taraf için de ağır kayıplara ve yıkıma" neden olduğunu ifade ederek, diplomatik çözüm çabalarının hızlandırılacağının altını çizdi. Bir diğer üst düzey ABD'li yetkili, Ankara'daki zirvede, İran kaynaklı bölgesel güvenlik riskleri ve deniz ticaret hatlarının korunmasının gündeme geleceğini bildirdi.