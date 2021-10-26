Donald Trump’ın oğlundan şok Alec Baldwin hamlesi! T-shirtlerin üzerine bunu yazdı...

SOSYAL MEDYA HESABINDAN BALDWIN PAYLAŞIMLARI

Alec Baldwin, ABD'de 1975 yılından itibaren haftalık yayınlanan 'Saturday Night Live' adlı komedi programında Cumhuriyetçi Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın taklidini yaparak Trump ailesinin tepkisini çekmişti. Yaşananlardan sonra, silah karşıtı olduğunu düzenli olarak dile getiren Alec Baldwin'le sosyal medya hesabından sürekli dalga geçen Don Jr bir paylaşımında "Silah karşıtı bir delinin silahla, sizin kapsamlı ateşli silah koleksiyonunuzdan daha fazla insanı öldüren o bakışı" ifadelerini kullandı.