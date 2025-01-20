Donald Trump’tan başkanlık mitinginde açıklamalar: Geri gelmek muhteşem

Donald Trump'ın açıklamaları şöyle:

Kazandık. Siz kazandınız. Ne kadar güzel bir his. Ülkemizi şimdikinden çok ötesine taşıyacağız. Geri gelmek ve bu kadar destekçimin etrafımda olması çok güzel bir his. Yarın öğlen ABD'nin 4 yıllık düşüşünü sona erdireceğiz. Bir daha başarısız ve yozlaşmış bir politik siyasi varlığı atacağız ve daha fazla katlanmayacağız.

Latin erkek ve kadınlarından daha çok fazla oy kazandık. Taşrada, şehir içinde her yerde rekorlara koştuk. Cumhuriyetçiler en yüksek oy oranını aldı.

Ülkemizi emsalsiz bir boyuta taşıyacağız. Daha önce görülmemiş boyutlarda gelişmeler sağlayacağız. 30 yıl 40 yıl 50 yıl sonra dönüp bakıldığı zaman bu genç insanlar Donald Trump'ı hatırlıyorum çok iyi bir iş çıkarttı ve bize bir yol açtı diyecekler. Yarından başlayarak tarihi bir hızla karşımızdaki bütün krizlere karşı çok hızlı adımlar atacağım ve bunların hepsini çözeceğim.

"TİKTOK GERİ GELİYOR"

Trump etkisini görmeye başlıyorsunuz. Yatırımların hepsi ben seçimi kazandım diye yapılıyor. Şu anda yüzlerce milyonlarca Amerikalı'nın hayatı değişecek ve çok büyük yatırımlar yapılacak. Bizim verdiğimiz bu güvenden dolayı bu seçimi kazanmamızdan dolayı ve bugün itibari ile TikTok geri geliyor. Ben TikTok'u seviyorum. Tabii ki seveceğim.

Amerika TikTok'un yüzde ellisine sahip olacak. Ben bunu onaylıyorum ve destekliyorum. Bu noktada Amerika'da çok fazla para verecek kişi var, bu açık artırmaya katılacak ve biz risk almıyoruz sadece onay veriyoruz. TikTok'u seviyorsanız da sevmiyorsanız da çok fazla para kazanacağız.

"DESTANSI BİR ATEŞKES ANLAŞMASI BAŞARDIK"

Bu hafta içinde destansı bir ateşkes anlaşması başardık. Ülkemizi doğru yola sokmamız lazım. Yarın akşam güneş batarken sınırlarımızın işgali kesin bir şekilde sona ermiş olacak. Milyonlarca insan var ülkemizde sınırlarımızın açık olmasından ve kevgir gibi geçiliyor olmasından dolayı milyonlarca insan ve bunların bir çoğu katil yüzde 52'si birden fazla kişi öldürdü. Sağıma döndüğüm zaman hala kulağımda o acıyı hissediyorum.