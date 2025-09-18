Donald Trump’tan Begram üssü itirafı: “Geri almak istiyorum, orası asla bırakılmamalıydı”
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinin ardından uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, Afganistan ‘dan çekilme konusunda eski Başkan Joe Biden’ı suçlarken, "Begram Üssü'nü geri almak istiyorum, orası asla bırakılmamalıydı. Orayı bırakmak büyük bir beceriksizlikti." İfadelerini kullandı. Öte yandan CNN, Trump’ın aylardır Begram üssü için Taliban’la görüştüğünü iddia etti.
İngiltere ziyaretini tamamlayan ABD Başkanı Trump, Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında ilk kez kamuoyuyla paylaştığı bilgiyi bir kez daha vurguladı.
ABD Başkanı, "Begram Üssü'nü geri almak istiyorum, orası asla bırakılmamalıydı. Orayı bırakmak büyük bir beceriksizlikti." ifadelerini kullandı ve Afganistan'dan çekilme konusunda eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimini suçladı.
Begram Hava Üssü'nün pist gücü ve uzunluğu açısından dünyanın en güçlü üslerinden biri olduğunu anlatan Trump, böyle bir yerin hiçbir karşılık olmadan bırakılmasını kabul edemediğini söyledi. Çin'in üsse yaklaşık bir saatlik mesafede nükleer silah ürettiğini ifade eden Trump, bu konumuyla da üssün çok kritik bir lokasyonda olduğunun altını çizdi.