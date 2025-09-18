Donald Trump’tan Begram üssü itirafı: “Geri almak istiyorum, orası asla bırakılmamalıydı”

CNN'DEN ÇARPICI İDDİA: TRUMP, AYLARDIR TALİBAN'LA GÖRÜŞÜYOR

Öte yandan CNN'de yer alan ve 3 yetkiliye dayandırılan haberde, Trump yönetiminin Bergam'ı geri alabilmek için Taliban yönetimiyle aylardır gizlice görüştüğü iddia edildi. Trump'ın üssü geri almak istedikleri açıklamasıyla kamuoyunun gündemine gelen konunun, aslında mart ayından bu yana Washington'ın Afganistan gündeminde bulunduğuna dikkati çekildi.

TRUMP'IN HELİKOPTERİ ARIZA YAPTI

Öte yandan Beyaz Saray, Trump'ın İngiltere'den ayrılırken "küçük bir hidrolik sorun" nedeniyle ana helikopterden destek helikopterine geçmek zorunda kaldığını ancak herhangi bir sorun yaşanmadığını açıkladı. İngiltere Başbakanı Starmer ile ortak basın toplantısında konuyu gündeme getiren Trump, "Bu arada orayı geri almaya çalışıyoruz. Bu biraz son dakika haberi olabilir. Orayı geri almaya çalışıyoruz, oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın, Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması." şeklinde konuşmuştu. Trump, daha önceki açıklamalarında da Begram Hava Üssü'nü Çin'in kontrolüne terk ettiklerini ve bunun Biden yönetiminin suçu olduğunu savunuyordu.