Donald Trump’tan dikkat çeken paylaşım: İkinci uçak gemisi hazırlanıyor mu?
Dün Beyaz Saray’da gerçekleştirilen katil Netanyahu ile Trump, ana gündem maddesi İran olan bir toplantı gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrası Trump, “Eğer bir anlaşma sağlanamazsa ne olacağını göreceğiz” ifadelerine yer verirken, Orta Doğu’ya gönderilmek üzere hazırlanan ikinci uçak gemisi iddiası gündeme bomba gibi düştü. Trump ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin manidar bir paylaşımda bulundu.
Netanyahu'nun toplantı için geldiği Beyaz Saray'ın ana kapısından değil de güney kapısından alınması dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. 3 saat süren görüşmenin ardından Trump toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"
Trump, Netanyahu ile görüşmesinin çok iyi geçtiğini belirterek, "İsrail Başbakanı Netanyahu ve çeşitli temsilcilerle yaptığım görüşmeyi az önce tamamladım. İki ülke arasındaki güçlü ilişki devam ediyor. İran ile bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek amacıyla müzakerelerin devam etmesi konusunda ısrar etmem dışında kesin bir karara varılmadı.