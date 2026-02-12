Donald Trump’tan dikkat çeken paylaşım: İkinci uçak gemisi hazırlanıyor mu?

Dün Beyaz Saray’da gerçekleştirilen katil Netanyahu ile Trump, ana gündem maddesi İran olan bir toplantı gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrası Trump, “Eğer bir anlaşma sağlanamazsa ne olacağını göreceğiz” ifadelerine yer verirken, Orta Doğu’ya gönderilmek üzere hazırlanan ikinci uçak gemisi iddiası gündeme bomba gibi düştü. Trump ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin manidar bir paylaşımda bulundu.

Dün Beyaz Saray'da katil İsral'in Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump, ana gündem maddesi İran olan bir toplantı gerçekleştirdi.

Netanyahu'nun toplantı için geldiği Beyaz Saray'ın ana kapısından değil de güney kapısından alınması dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. 3 saat süren görüşmenin ardından Trump toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Trump, Netanyahu ile görüşmesinin çok iyi geçtiğini belirterek, "İsrail Başbakanı Netanyahu ve çeşitli temsilcilerle yaptığım görüşmeyi az önce tamamladım. İki ülke arasındaki güçlü ilişki devam ediyor. İran ile bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek amacıyla müzakerelerin devam etmesi konusunda ısrar etmem dışında kesin bir karara varılmadı.

Eğer bir anlaşma sağlanabilirse, Başbakana bunun tercihim olacağını ilettim. Eğer sağlanamazsa, sonucun ne olacağını göreceğiz. İran geçen sefer bir anlaşma yapmamanın kendileri için daha iyi olduğuna karar vermişti ve 'Gece Yarısı Çekiç' operasyonuyla karşı karşıya kalmışlardı bu onlar için iyi sonuçlanmadı. Umarım bu sefer daha makul ve sorumlu davranırlar. Ayrıca Gazze'de ve genel olarak bölgede kaydedilen büyük ilerlemeyi de ele aldık. Orta Doğu'da gerçekten barış var" ifadelerini kullandı.

İSRAİL: "YAKIN TEMASTA MUTABIK KALDIK"

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada ise görüşmede, İran ile müzakereler, Gazze ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi. Açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibiyle Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeyi az önce tamamladı. Başbakan, müzakereler bağlamında İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarının altını çizdi. İki lider, aralarındaki koordinasyonun ve yakın temasın devam etmesi konusunda mutabık kaldı" denildi.

TRUMP'TAN MANİDAR PAYLAŞIM

Trump-Netanyahu zirvesinin ardından ABD basınında çarpıcı bir iddia yayıldı. WSJ'nin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Pentagon'un Orta Doğu'ya gönderilmek üzere ikinci bir uçak gemisinin hazırlandığı ileri sürüldü.

Donald Trump ise sosyal medya hesabından bu haberi alıntılayarak herhangi bir açıklama paylaşmadı. Bu kapsamda Trump'ın paylaşımının bir gözdağı olup olmadığı ve uçak gemisinin hazırlanıp hazırlanmadığı merak konusu oldu.

