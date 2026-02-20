Donald Trump’tan gümrük vergisi kararına sert tepki: Bana bir ülkeyi yok etme yetkisi veriyor ama gümrük vergisi koyamıyorum öyle mi?”

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın ulusal acil durumlar için öngörülen bir yasaya dayanarak uygulamaya koyduğu kapsamlı gümrük tarifelerini iptal etti. Küresel ekonomi açısından büyük neticeleri olacak karar, Trump yönetiminin birçok ülkeyle uzun müzakereler sonucu inşa ettiği yeni ticari ilişkiler ağı ve Trump'ın gümrük vergilerinden kaçınmak isteyen büyük firmaları ABD'ye yatırım yapmaya zorlama planlarına darbe indirdi. Yüksek Mahkeme, 6'ya karşı 3 oyla kabul ettiği kararla, Trump'ın 1977 tarihli Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası'nı gümrük tarifeleri uygulamak için kullanmasının yetki aşımı olduğuna hükmeden alt mahkeme kararını onadı.