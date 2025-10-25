Donald Trump’tan Hamas’a açık tehdit: “Cenazeleri hızla iade etmeye başlamalı”
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Gazze’de sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Donald Trump, Hamas’ı rehine takası konusunda açık bir dille tehdit ederken, “Hızla iade etmeye başlamalı” dedi. Öte yandan Trump, aksi bir senaryoda Büyük Barış’a dahil olan diğer ülkelerin harekete geçebileceğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Gazze'de sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Donald Trump, Hamas'ı tehdit ederek şu ifadelere yer verdi;
"BAKALIM 48 SAAT İÇİNDE NELER YAPACAKLAR"
Orta Doğu'da çok güçlü bir barış var ve bunun kalıcı olma ihtimalinin yüksek olduğuna inanıyorum. Hamas, aralarında iki Amerikalının da bulunduğu rehinelerin cenazelerini hızla iade etmeye başlamalı, aksi takdirde bu Büyük Barış'a dahil olan diğer ülkeler harekete geçecek. Bazı cenazelere ulaşmak zor, ancak bazılarına şimdi ulaşılabiliyor ve nedense ulaşılamıyor. Belki de silahsızlanmalarıyla ilgilidir, ancak "Her iki tarafa da adil davranılacak" dediğimde, bu yalnızca yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçerli. Bakalım önümüzdeki 48 saat içinde neler yapacaklar. Bunu yakından takip ediyorum.
"BATI ŞERİA'DA HİÇBİR ŞEY YAPMAYACAKLAR" DEMİŞTİ
Trump, İsrail Parlamentosu'nda yapılan ve işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesine yönelik çabanın kendisinin barış planına zarar verip vermeyeceğine yönelik bir soruya, "Batı Şeria konusunda endişelenmeyin, İsrail Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak. Tamam mı? Endişelenmeyin. Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacaklar. İsrail iyi gidiyor ve Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacaklar." diye cevap vermişti.