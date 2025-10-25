Donald Trump’tan Hamas’a açık tehdit: “Cenazeleri hızla iade etmeye başlamalı”

"BAKALIM 48 SAAT İÇİNDE NELER YAPACAKLAR"

Orta Doğu'da çok güçlü bir barış var ve bunun kalıcı olma ihtimalinin yüksek olduğuna inanıyorum. Hamas, aralarında iki Amerikalının da bulunduğu rehinelerin cenazelerini hızla iade etmeye başlamalı, aksi takdirde bu Büyük Barış'a dahil olan diğer ülkeler harekete geçecek. Bazı cenazelere ulaşmak zor, ancak bazılarına şimdi ulaşılabiliyor ve nedense ulaşılamıyor. Belki de silahsızlanmalarıyla ilgilidir, ancak "Her iki tarafa da adil davranılacak" dediğimde, bu yalnızca yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçerli. Bakalım önümüzdeki 48 saat içinde neler yapacaklar. Bunu yakından takip ediyorum.