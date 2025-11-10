Donald Trump’tan hava trafik kontrolörlerine çağrı: “Sicilinize olumsuz olarak geçecektir”

ABD Başkanı Donald Trump, hava trafik kontrolörlerinin derhal işlerine dönmesi gerektiğini belirtti. Trump açıklamasında, “Bunu yapmayanların maaşlarından ciddi kesinti yapılacaktır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Trump, sürekli şikayet eden çalışanlardan memnun olmadığını dile getirerek, “Benim gözümde, sicilinize olumsuz bir not olarak geçecektir” dedi.

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 19:36

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'den konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında, "Tüm hava trafik kontrolörleri derhal işine dönmelidir. Bunu yapmayanların maaşlarından ciddi kesinti yapılacaktır." ifadelerini kullanan Trump, hükümetin kapanması sırasında hiçbir izin almayan, "büyük vatansever" hava trafik kontrolörleri için kişi başı 10 bin dolar bonus verilmesini tavsiye edeceğini kaydetti.

Trump, kısa bir süre sonra maaşlarının tamamen ödeneceğini bildiği halde, "şikayet etmekten ve izin almaktan başka bir şey yapmayan" çalışanlardan ise memnun olmadığını vurguladı. Bu çalışanların ABD'ye yardım etmek için hiçbir adım atmadığını savunan Trump, şöyle devam etti: