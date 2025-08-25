Donald Trump’tan İlham Aliyev’e hediye: “İlham siz büyük lidersiniz”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'tan aldığı hediyeyi sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine gönderdiği özel hediyeyi duyurdu. Trump'ın, şahsi imzasıyla birlikte gönderdiği tarihi fotoğrafların üzerine "İlham, You are Great Leader" ("İlham, Siz büyük lidersiniz") notunu düştüğü belirtildi.

Aliyev, paylaşımında Trump'a teşekkür ederek şunları kaydetti: "Başkan Donald Trump'a şahsi imzasıyla bana hediye ettiği tarihi fotoğraflar ve üzerine yazdığı güzel sözler için teşekkür ediyorum. Başkan Donald Trump'ın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine ve ayrıca Güney Kafkasya'da ve dünyada barış gündemine verdiği kararlı desteği yüksek değerlendiriyor, bunun için kendisine bir kez daha derin minnettarlığımı bildiriyorum." Bu jest, iki ülke arasındaki ilişkilerde sembolik bir anlam taşımasının yanı sıra Güney Kafkasya'daki barış sürecine verilen desteğin bir göstergesi olarak yorumlandı.