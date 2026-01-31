Donald Trump’tan İran açıklaması: “Aslında daha kötü bile olabilir…”

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la artan gerilim sonrası yeni açıklamalarda bulundu. "Bölgedeki müttefiklere planımızı söyleyemeyiz" diyen Trump, "Eğer onlara planı söyleseydim, bu planı size söylemek kadar kötü olurdu aslında daha kötü bile olabilir" dedi.

Orta Doğu'da yaşanan ABD-İran gerilimi tırmanarak devam ediyor. Her geçen gün Donald Trump başta olmak üzere iki ülkenin üst düzey yetkililerinden çarpıcı açıklamalar gelirken, Trump yaşananlara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

"EĞER ONLARA PLANI SÖYLESEYDİM…"

"Bölgedeki müttefiklere planımızı söyleyemeyiz" diyen Trump, "Eğer onlara planı söyleseydim, bu planı size söylemek kadar kötü olurdu." dedi.

İran'la konuşmaların sürdüğünü belirten ABD Başkanı, "Aslında daha kötü bile olabilir. Ama bakın, plan şu ki İran bizimle konuşuyor; bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi takdirde neler olacağını göreceğiz. Oraya doğru giden büyük bir filomuz var, Venezuela'da sahip olduğumuzdan daha da büyük." ifadelerine yer verdi.

İRAN: MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD ile müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Yapay medya savaşı algısının aksine müzakereler için yapısal çerçevenin oluşturulmasında ilerleme kaydediliyor" dedi. İran ile ABD arasındaki ilişkilerin son dönemde karşılıklı açıklamalar ve artan gerilimle gündemde olduğu bir süreçte, Tahran'dan müzakerelere ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile müzakereler konusunda ilerleme kaydedildiğini belirtti. Laricani açıklamasında, "Yapay medya savaşı algısının aksine müzakereler için yapısal çerçevenin oluşturulmasında ilerleme kaydediliyor" dedi.

Laricani'nin dün Rusya'nın başkenti Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği biliniyor.