Donald Trump’tan İran açıklaması: “Müzakereler sürüyor”
Donald Trump İran’la yaşanan gelişmelerin ardından yeni açıklamalarda bulundu. Trump açıklamasında “İran müzakere etmek istiyor, şu anda müzakereler sürüyor.” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini belirterek, "Şu anda onlarla (İran'la) müzakere ediyoruz." dedi. Trump, Oval Ofis'te geçici bütçe imza töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İran'la müzakere sürecinin devam ettiğini dile getiren Trump, Tahran yönetiminin ABD ile anlaşma yapmak istediğini vurguladı. ABD Başkanı, "(İran'la) bir şeyler yapılıp yapılmayacağını göreceğiz. Bir süre önce anlaşma yapma şansları vardı ama olmadı. Onlar müzakere etmek istiyorlar. Şu anda onlarla (İran'la) müzakere ediyoruz." şeklinde konuştu. Trump, İran'la görüşmelerin nerede yapılacağı konusundaki bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı.
ABD İRAN İHA'SINI DÜŞÜRDÜ
ABD ile İran arasındaki tansiyon Umman Denizi'nde yükseldi. Adı açıklanmayan ABD'li yetkili, ABD ordusunun Umman Denizi'nde ABD uçak gemisi Abraham Lincoln'a yaklaşan İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. ABD basınında yer alan haberlerde, İran'a ait Shahed-139 insansız hava aracının uçak gemisine doğru yaklaştığı sırada F-35 tipi savaş uçağı tarafından düşürüldüğü ifade edildi.
BEYAZ SARAY "GÖRÜŞMELER HAFTA SONUNA DOĞRU YAPILACAK" DEMİŞTİ
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İranlı yetkililerle bu hafta sonuna doğru bir araya geleceğini bildirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İran konusunda açıklamada bulunan Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bugün görüştüğünü belirtti.