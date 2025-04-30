Donald Trump yine Pekin yönetimini hedef aldı: “Çin, çok fena darbe yiyor"

Trump, Kabine Toplantısı'nda Biden yönetimine ağır eleştirilerde bulundu. Trump, tüm dünyanın ABD'yi dolandırdığını fakat buna son verdiklerini dile getirdi.

Öte yandan Trump, Çin ile yaşanan ticaret savaşı ile ilgili de önemli noktalara değinerek, "Çin bize adil davranmalı kendileri çok fena darbe yiyor, durumları çok kötü, umarım bir anlaşma yaparız." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Trump'ın açıkladığı vergi tarifeleri kapsamında ABD, Çin'e olan gümrük vergilerini yüzde 125'e çıkarmış ve diğer ülkelere uygulanan gümrük vergilerini 90 gün boyunca askıya almıştı. Çin tarifeler konusunda geri adım atmayacağını açıkça ifade etmişti. Trump durum üzerine Çin'e yönelik vergileri yüzde 125'ten yüzde 145'e yükseltmişti.