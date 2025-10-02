Donald Trump’tan Orta Doğu açıklaması: “Muhteşem bir başarı olacak”

Trump, "Yedi savaşı sona erdirdik, şimdi sekizinci olabilir. Orta Doğu sorunu çok iyi bir şekilde çözülebilir gibi görünüyor.

Gazze'den daha fazlasına sahip olacağız. Gazze'ye ek olarak barışa, tam bir barışa sahip olacağız. Bu muhteşem bir başarı olacak" dedi.