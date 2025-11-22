Donald Trump’tan Ukrayna barış planı açıklaması: “Öyle ya da böyle savaş sona ermeli”

ABD Başkanı, "Barışın sağlanmasını istiyoruz. Bu çok uzun zaman önce gerçekleşmeliydi. Öyle ya da böyle, bu savaşı sona erdirmeliyiz." dedi. Amerikan medyasındaki haberde, ABD'li yetkililerin, pazar günü Cenevre'de Ukraynalı ve Avrupalı temsilcilerle bir araya gelerek planın detaylarını ele alacakları iddia edilmişti.