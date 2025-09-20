Donald Trump’tan Venezuela’ya mahkum iadesi tehdidi: “Ödeyeceğiniz bedel hesaplanamaz boyutlarda olur"

ABD Başkanı Donald Trump, sınır dışı etmek istediği mahkumları Venezuela hükümetinden kabuş etmesini talep etti. Trump açıklamasında, “Bu 'canavarlar' yüzünden binlerce insan ağır şekilde yaralandı, hatta hayatını kaybetti” ifadelerine yer verirken, talebinin reddedilmesi durumunda, “ödeyeceğiniz bedel hesaplanamaz boyutlarda olur" dedi

İHA

ABD Başkanı Donald Trump, sert bir dille Venezuela hükümetinden ABD'nin sınır dışı etmek istediği mahkumları kabul etmesini talep etti.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela'nın, dünyanın en kötü akıl hastanelerinden gelenler de dahil olmak üzere, mahkumları ve akıl hastanelerindeki kişileri derhal kabul etmesini talep ediyoruz.

Bu kişiler Venezuela 'yönetimi' tarafından ABD'ye zorla gönderilmiştir. Bu 'canavarlar' yüzünden binlerce insan ağır şekilde yaralandı, hatta hayatını kaybetti. Onları derhal kabul edin, yoksa ödeyeceğiniz bedel hesaplanamaz boyutlarda olur" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, açıklamasında bahsettiği mahkumlara ve Venezuela hükümetine karşı atacağı adımlara ilişkin ise henüz bir detay vermedi.