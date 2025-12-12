Donarak ölümler başladı

İsrail'in 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkese rağmen saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nde hava şartlarının kötüleşmesiyle başlayan kriz ölümcül boyutlara ulaştı. Sağanak yağışlar ve soğuk havanın etkisiyle binlerce çadır su altında kalırken, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sığındığı ve şiddetli yağıştan dolayı su altında kalan çadırda bir bebeğin soğuktan hayatını kaybettiği belirtildi.

Bebeğin bir aile üyesi, "Soğuk öldürdü onu ey insanlar, kimse onlarla ilgilenmiyor. Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırların su altında kalması ve dondurucu soğuk özellikle yaşlıları ve çocukları ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Çocuklar teker teker ölüyor" sözleriyle maruz bırakıldıkları zulmü aktardı.