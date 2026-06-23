Donbas Savaşı yeniden alevlendi
Rusya ile Ukrayna arasında dört yılı aşkın süredir savaşta çatışmalar bir kez daha şiddetlendi. Kiev ordusu Rusya'ya ait enerji üstlerini hedef alırken, Moskova ordusu ise Ukrayna'nın doğu bölgesindeki kilit noktaya odaklandı. Rus birlikleri Donbas'ın kilit kenti Kostyantınivka'yı kuşatma girişimini yoğunlaştırdı. BBC'deki habere göre kentin düşmesi halinde Rusya, Donbas'taki son büyük Ukrayna savunma hatları olan Kramatorsk ve Slovyansk'a ilerleyebilecek. ABD ve Avrupa'nın barış masasını yeniden kurma çalışmaları sürerken tarafların son büyük saha kazanımlarını elde etmek için harekete geçtiği düşünülüyor.