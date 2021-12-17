Donbass’ta kriz büyüyor! Ukraynalı asker öldürüldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların dün açtığı ateş sonucu bir Ukraynalı asker yaşamını yitirdi, bir asker yaralandı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların dün 5 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu bildirildi.

Ayrılıkçıların Donbas'ın Piski, Zolotoye-4, Travneve, Pavlopil ve Novoluganska bölgelerinde ateş açtığı ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, bir askerin yaralandığı kaydedildi.