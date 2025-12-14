Dondurucu soğukta yalın ayak

Terör devleti İsrail'in iki yıldır amansız saldırıları sonrası moloz yığınına dönen Gazze Şeridi'ndeki yüz binlerce Filistinli derin bir çaresizliğin pençesinde hayatta kalmaya çalışıyor. Bir yanda ateşkese rağmen soykırımcı İsrail ordusunun saldırıları, diğer yanda bastıran kış koşulları. İsrail'in ambargo uyguladığı bölgede soğuk, fırtına ve yağmur aileleri zor durumda bırakıyor. 10 Aralık'tan bu yana etkili olan Byron fırtınası ve soğuk nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki durumu aktaran Katar merkezli Al Jazeera, İsrail ordusunun altyapıyı tamamen tahrip ettiği Gazze sokaklarının sular altında kaldığını belirtti. Çadırlardaki insanların boğulma riski taşıdığı ifade edildi. Filistinlilerin basit yaşam malzemelerine bile ulaşmadığı kaydedildi. Al Jazeera muhabiri, sokaklarda yalın ayak yürüyen çok sayıda çocuk olduğuna dikkat çekti.

27 BİN ÇADIR SULARA GÖMÜLDÜ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, Byron fırtınası sonrası İsrail bombardımanından hasar gören, yağmur ve fırtına nedeniyle çöken yaklaşık 13 binanın enkazından 11 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığını kaydetti. Sevabite, enkazda kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Hava koşullarının neden olduğu zararın yaklaşık 4 milyon dolar olduğunu dile getiren Sevabite, fırtınadan en çok çadırların etkilendiğini, 53 bin çadırın kısmen veya tamamen hasar gördüğünü kaydetti. 27 binden fazla çadırın sular altında kaldığını belirten Sevabite, yaklaşık bir buçuk milyon yerinden edilmiş kişiden 250 binden fazlasının bu durumdan etkilendiğini ve çoğunun ilkel barınaklarda yaşadığını belirtti. Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, İsrail'in insani yardım akışına tam izin vermesini talep eden karar tasarısı kabul edildi.

KITLESEL ÖLÜMLER KAPIDA!

Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu Direktörü Prof. Dr. Ammar Al-Dwaik, Gazze Şeridi'ne kış koşullarının "insani bir felaket" olarak ortaya çıktığını, seller ve fırtınaların kitlesel ölümler ve yer değiştirmelere yol açabileceğini bildirdi. Gazze'nin bu hava koşullarına hazırlıklı olmadığını vurgulayan Al-Dwaik, "İsrail, ihtiyaç duyulan çadırların girişini engelliyor. İsrail şimdiye kadar Gazze halkının ihtiyaç duyduğu çadırların yüzde 30'undan azına izin verdi. Durum çok tehlikeli ve Gazze'nin bu zorlu hava koşullarına hazır olmasını sağlamak için tüm uluslararası toplumun acil eylemde bulunması gerekiyor" dedi. Al-Dwaik, İsrail'in işlediği soykırımın bölgede tüm hayati altyapının yıkımı, sivil savunma ve belediyelerin kapasitesini yok ettiğinin de altını çizdi.